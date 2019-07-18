Hasan Şaş eski günlerine döndü
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın yeni imajı büyük ilgi gördü.
Galatasaray, Avusturya'nın Seefeld kasabasına yeni sezon hazırlıkları için gitti.
Sarı-Kırmızılı ekip, 28 Temmuz'a kadar Tirol bölgesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Kamptan fotoğraf paylaşan Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın yeni imajı büyük ilgi gördü. Futbolculuğu bıraktıktan sonra saçlarını ilk defa kazıtan Hasan Şaş paylaşımın altına "Geri dönüşüm" notu düştü.
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