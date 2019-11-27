Hasan Şaş çıldırdı! Rakip kulübeye...
Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında gelen gol sonrası sinirler gerildi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası ortam gerildi.
Sarı-Kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hasan Şaş, karşılaşma sonrası rakip takım yedek kulübesine doğru hareketlendi.
Hasan Şaş'ı görevliler tuttu ve olay yerinden ayırdı. Bu anlar cep telefonuyla tribünden çekildi.
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