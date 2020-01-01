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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.01.2020 - 13:08,Son Güncelleme:/

Hasan Kılıç resmen Adana Demirspor'da!

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Hasan Kılıç resmen Adana Demirspor'da!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Osmanlıspor forması giyen 27 yaşındaki Hasan Kılıç ile anlaşmaya varıldı.

Hasan, Osmanlıspor formasıyla bu sezon 12 maçta görev almıştı.

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