Hasan Kartal'dan sert açıklama! 'Terbiyesizler...'
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçının ardından sert açıklamalar yaptı.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray camiası büyük camia, bizi yensin, şampiyon olsun bize ne! Hakem bize neden bunu yapıyor. Maçı bizden alıp Galatasaray'a verdi. Penaltı da yok"" ifadelerini kullandı.
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