Hasan Kartal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması! "Para artı futbolcu olursa..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHasan Kartal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması! "Para artı futbolcu olursa..."
GeriFutbol Hasan Kartal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması! "Para artı futbolcu olursa..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
26.06.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Hasan Kartal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması! "Para artı futbolcu olursa..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, oyuncuları Vedat Muric için gelen transfer tekliflerinde, Galatasaray veya Fenerbahçe'yle teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda para ve oyuncu takasına sıcak baktıklarını söyledi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde takımı riske atmamak için kiralık oyunculara yöneldiklerini, önemli bir başarı yakaladıklarını ancak oyuncuların başarılı olmalarının ardından alıcılarının arttığını belirtti.

Geçen sezon transferde yakaladıkları başarıyı bu sezon da yakalamak için dikkatli çalıştıklarını ifade eden Kartal, mutlak surette parlamamış oyuncuları alarak futbola kazandırmak istediklerini kaydetti.

- Transferde bütçe 10 milyon euro

Görüştükleri oyuncular olduğunun altını çizen Kartal, "Bu hafta ve gelecek hafta isimler ortaya çıkmaya başlayacak. Birkaç görüşmeyi gerçekleştirdik. Sona yaklaşmaya başladık. Planladığımız süre içerisinde bu işi çözeceğiz. Kimse endişe etmesin." diye konuştu.

Kulübün geleceğini yok etmeden transferi gerçekleştireceklerini aktaran Kartal, "10 milyon euronun üzerinde bir bütçemiz var. Takımı buna göre kurmalıyız. Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden yayıncı kuruluştan gelen gelirde bir azalma olabilir. TFF ile yayıncı kuruluş arasında önceden gelen 80 milyon liralık bir sorun var. Problem büyürse kulüplerin 4 milyon euro gelirinde azalma olacak. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Kulüplerin en büyük sorunu ekonomi. Düştükten sonra kalkması zor. Başarı ve ekonomik sorunlara dikkat ediyoruz. Belirlediğimiz 8-10 oyuncu var. Bu konu teknik. Hocamızın belirlediği yerlere oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.

Hasan Kartaldan flaş Vedat Muriç açıklaması Para artı futbolcu olursa...

- Vedat Muric transferinde rekabet

Futbolcuları Vedat Muric'e gelen transfer tekliflerini değerlendirdiklerine dikkati çeken Kartal, yönetim kurulu ile transferin gerçekleşeceği fiyatı belirlediklerini, bunu açıklamanın doğru olmayacağını ancak kamuoyunda konuşulan rakamların düşük olduğunu belirtti.

Muric'in en yüksek bedelle transferine izin vermek istediklerine işaret eden Kartal, "İsmail hocamız bizde kalmasını istiyor. Bu da bir alternatif. Uygun bir fiyat olursa verebiliriz ama olmazsa bizde devam eder. Başarılı olduktan sonra başka bir kulübe gidebilir." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Toulouse'den ciddi tekliflerin geldiğini kaydeden Kartal, şöyle devam etti:
"Para konusunda netleşen bir şey yok ama bugün yarın çıkabilir. Hocamız ve sportif direktörün vereceği karar doğrultusunda para ve futbolcu takası konuşabiliriz. Galatasaray ve Fenerbahçe'de işimize yarayan, onların kullanmadığı oyuncular olabilir. Onları alabiliriz. Böyle bir transfer olabilir."

Vedat Muric'in dışında Samudio ve Melnjak'ın da milli takıma yükselerek önemli bir başarı yakaladığını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Bu oyuncularımıza da transfer teklifi gelse ve gitmek isterlerse önlerini kesmeyiz. Bizim omurga oluşturmak için altyapıdan oyuncu çıkarmamız lazım. Bizim omurgamızda 6-7 Türk oyuncu olması lazım. Bunların çoğunun Rize'den olmasını isterim. Dışarıdan transfer ediyoruz. Başarılı olduklarında kimilerini para ile satıyorsunuz. Kimilerini üste para verip gönderiyorsunuz. Kulüplerin kurtuluşu kendi altyapısında." 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Hasan Kartal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması! "Para artı futbolcu olursa..."
A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın geniş aday kadrosu açıklandı!
Audi Cup ne zaman oynanacak?
Mehmet Topal'ın menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş'a mı gidiyor?