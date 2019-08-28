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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga SAĞLAM-Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)-
28.08.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Hasan Kartal'dan Beşiktaş'a gözdağı

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Hasan Kartal'dan Beşiktaş'a gözdağı

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kartal, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçı ve transfer çalışmalarına yönelik Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu kaydeden Kartal, "Bizim hedefimiz her maçtan 3 puan almak. Lig zor bir şey. Daha ikinci maç, ne olacağı belli olmaz. Karşımıza ne sıkıntı çıkacağını bilmek ve ona göre hareket etmek lazım. Eksiklerimizi biliyoruz ve tamamlamaya çalışıyoruz. Beşiktaş maçını da kazanmak için oynayacağız. Her maçta galip gelmek için sahaya çıkacağız ve Beşiktaş karşısında da tek hedefimiz 3 puan olacak. İnşallah oradan sevinerek döneriz” dedi.

"2-3 TRANSFER YAPMAYI PLANLIYORUZ"

2 Eylül’de sona erecek olan transfer dönemine kadar 2-3 oyuncu kadrolarına katmayı hedeflediklerini belirten Kartal, "Bu sürece kadar ihtiyacımız olan sporcuları almamız lazım. El Kabir’in ayağı kırıldı. Bu sezon oynamayacak gibi görünüyor. Onun için 2-3 eksiğimiz var. 2-3 oyuncu daha alırsak Rizespor hiçbir sıkıntı yaşamaz. İnşallah yukarılarda yer alırız. Teknik direktörümüz, sportif direktörümüz ve biz transfer konusunda yoğun çalışıyoruz. Görüşme içerisinde olduğumuz birkaç sporcu var. Ama kolay değil. Forvet bulmak ise hiç kolay değil. İnşallah ayın 2'sine kadar 2-3 futbolcu alıp takımımızı çok güzel bir şekle getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hasan Kartaldan Beşiktaşa gözdağı

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