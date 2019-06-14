Hasan Kartal: Vedat Muriqi Galatasaray'ı istiyor
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu açıkladı.
Kosovalı futbolcunun Avrupa Kupaları kozu sebebiyle kendini Galatasaray'da daha iyi göstereceğini düşündüğünü ifade eden Kartal, "Gönlümüz Vedat Muriç'in bizde kalmasından yana. Biz her kulübe eşit mesafedeyiz" diye konuştu.
Başarılı santrfor ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtiliyor. Vedat'ın Çaykur Rizespor ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
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