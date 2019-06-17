Hasan Kartal: "Vedat Muriç için yeni teklif..."
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Vedat Muriç hakkında TRT Spor'a konuştu.
Karadeniz temsilcisinin başkanı, kendilerine yöneltilen transfer teklifine dair, "Herhangi bir değişiklik yok. Kulüplerden talepler var diye duyuyoruz. Bize gelen resmi bir teklif yok. Bildiğiniz şeyler. Galatasaray'dan gelen teklif aynı. Fenerbahçe'den gelen sözlü teklif aynı. Yurtdışından gelen teklif aynı. Başka bir yerlerden de böyle sözle teklif geliyor ama ne derece doğru bilemiyorsun. Herhalde biraz daha zaman lazım. Biraz daha beklemek gerekiyor." dedi.
Kartal, "2-3 milyon euroya Vedat’ı verirsek, o paralara onun gibisini bulamayız. O yüzden vermemize gerek yok." diye konuştu.
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