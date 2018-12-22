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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.12.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Hasan Kartal: Taraftarımızdan tek isteğimiz takımına sahip çıksın

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Hasan Kartal: Taraftarımızdan tek isteğimiz takımına sahip çıksın

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, "Trabzonspor maçında tek isteğimiz üç puan ve taraftarımızın bilinçli bir şekilde yanımızda olması." dedi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kaldıklarını belirtti.

Sezon boyunca birçok maçta galibiyete yaklaştıklarını ama bunu koruyamadıklarını ifade eden Kartal, "Öne geçtiğimiz birçok maçta üç puanı avucumuzun içinden kaçırdık. İlk yarıda beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadık ve ligde geride kaldık. Elbette bu dönemdeki hataların farkındayız. Önümüzde verilecek arayı en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıda çok farklı bir Rizespor izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ligin ilk yarısının son maçını Trabzonspor deplasmanında oynayacaklarını hatırlatan Kartal, "Biz, acil ihtiyacımız olan üç puana odaklanmalıyız. Saha içerisinde kalarak hak edenin kazandığı bir maç olmasını istiyoruz. Trabzonspor maçında tek isteğimiz üç puan ve taraftarımızın bilinçli bir şekilde yanımızda olması." ifadelerini kullandı.

Zor günler geçirmelerine rağmen takımı yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür eden Hasan Kartal, şöyle devam etti:

"Bu sezon taraftarımızı mutlu edemedik. İnşallah Trabzonspor maçında yüzlerini güldürürüz. Taraftarımızdan isteğimiz takımına sahip çıksın. Maça gelecek taraftarlarımız doksan dakika takımlarına destek olsun. Onların desteklerine saha içerisindeki mücadelemiz ile en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız. İnşallah, devre arasında yapacağımız takviyeler ile de ikinci yarı beklentileri karşılayan, yarışan, rekabet gücü yüksek bir ekip oluşturacağız."
Başkan Kartal, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında geçmişte yaşanan sıkıntıyı hatırlatmak istemediğini, futbol takımlarının mücadelesini saha içerisinde vermesi gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.

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