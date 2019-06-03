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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.06.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Hasan Kartal: Süper Lig'deki takım sayısı 22 olabilir

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Hasan Kartal: Süper Lig'deki takım sayısı 22 olabilir

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun hareketli takımlarından olan Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, ligdeki takım sayısının 22'ye çıkarılmasının bir sakıncası olmayacağını söyledi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, İsmail Kartal ile çalışmaya başladıklarını ifade ederek, "Vedat Muriç ile ilgili hocamızın tavrı biraz farklı, kalmasını istiyor ama ne şekilde kulüpte kalmasını sağlarız bilemiyoruz. Ama hocamız çalışmaya başladı. İnşallah iyi olacak. O da Rizeli, böyle olması sebebiyle Rizespor'a daha fazla ağırlık vereceği düşüncesindeyim" diye konuştu.

"TRANSFER BÜTÇESİNİ BELİRLEDİK"
Kartal, transferler için çalışmaya başlayacaklarını belirterek, "Transfere yaklaşık bir bütçe belirledik. Hocamız çalışmaya başladı. Şu anda iki gündür çalışıyor. Beğendiği oyuncular üzerinde Yılmaz Bal ile beraber çalışıyor. Yani arkadaşların belirleyeceği bir listeye göre biz girişimde bulunacağız. Hocamız ve sportif direktörümüz doğrultusunda iyi bir takım kuracağız" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'DE 22 TAKIM OLABİLİR"
"Süper Lig'deki takım sayısı 22 olabilir, bunda bir sakınca yok" diyen Kartal açıklamaları şu şekilde tamamladı:
"Şu andaki düşmüş takımlar üzerinden böyle bir polemiğe gitmenin yanlış olacağını düşünüyorum. En azından bu sezon üzerinden açıklanabilir. Düşmeyecek ya da alttan şu kadar takım çıkacak gibi bir ifade ile çözümlenmesi daha faydalı olur gibi düşünüyorum. 3 tane düşen takımı tekrar yukarı almak sıkıntı çıkarır."

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Hasan Kartal: Süper Ligdeki takım sayısı 22 olabilir

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