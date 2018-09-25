Hasan Kartal: "Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHasan Kartal: "Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin"
GeriFutbol Hasan Kartal: "Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
25.09.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Hasan Kartal: "Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hasan Kartal: "Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kulüp başkanlığına getirilen Hasan Kartal, herkesin hedefinin başarı odaklı olduğunu belirterek, "Yeni bir başkan, yeni bir hoca... İnşallah sağlam temeller üzerinde sportif başarıyı yakalayacağız." dedi.

Kartal, kulüp yöneticileri Hasan Kemal Yardımcı, Yılmaz Zehiroğlu, Serkan Karavin, Sedat Abanoz ve altyapı sorumlusu Celal Hop ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı devam eden 110 yataklı altyapı tesislerini inceledi.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kartal, altyapının önemine işaret ederek, "Türk sporunda gelecekte yıkılmalar olacak. Bunun için altyapı çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkıları ile altyapı tesislerini hayata geçirdik. Altyapısı olmayan kulüpler gelecekte ayakta durmakta zorlanacaktır." diye konuştu.

Kartal, 7 bin metrekare alanda inşa edilen tesisi 2019 yılı sonunda hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.

Rize halkının, taraftarın, herkesin başarılı olmak istediğini vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Hepimizin hedefi başarılı olmak. Yeni bir başkan, yeni bir hoca... İnşallah sağlam temeller üzerinde sportif başarıyı yakalayacağız. Yakalayacağız, bundan hiç şüphem yok. Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin. Bizim iyi oluşturulan bir ekibimiz var. Biz düşmeyi değil, yukarı nasıl oynayacağımızın hesaplarını yapacağız."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu, ardından da ligde Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kartal, "Okan hocamızın Fenerbahçe'yi yenerek lige başlaması çok büyük bir moral olacaktır. İnşallah hocamız buna odaklandı. İnşallah yeni hocamızla Fenerbahçe'yi yenerek başlar ve çok iyi bir sezonu tamamlarız." ifadelerini kullandı.

Kartal, kupada hedeflerinin ilk etapta turu geçmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Metin Albayrak: "Atiba heykeli dikilecek adam"

#muhabirinden'in bugünkü konuğu Ahmet Ercanlar

Eskişehirspor'da hedef play-off'a kalabilmek

Hasan Kartal: "Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin"