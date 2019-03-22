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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Hasan Kartal: Okan hocaya şu anda bir teklif yok
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Futbol
DHA
22.03.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Hasan Kartal: Okan hocaya şu anda bir teklif yok

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sezonun ikinci yarısında iyi bir grafik sergilediklerini belirten Hasan Kartal, "Okan hoca ile birlikte bu başarıyı Rizespor da yakaladı. Netice itibariyle Okan hocamızı seviyoruz, beraberliğimiz devam ediyor. İnşallah seneye de devam ederiz diye düşünüyorum. Okan hocanın fikrini henüz almadık. Yakın zamanda da kendisiyle görüşüp, konuşacağız. İnşallah devam ederiz. Şu anda kendisine gelen bir teklif olduğunu düşünmüyorum. Bizim bildiğimiz kadarıyla ya da kendisinin bize aktardığı bir teklif yok" diye konuştu.

"İLK YARIDAKİ SIKINTILARIMIZDAN KURTULDUK"
Çaykur Rizespor'un ikinci yarı itibariyle iyi bir performans gösterdiğini söyleyen Hasan Kartal, "Takım çok iyi. Daha da iyi olacak. Elimizden geleni yapıyoruz. İlk yarıdaki sıkıntılarımızdan kurtulduk ancak bu tamamen rahat bir konuma geldik diyemeyiz. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Kalan 8 maçta da başarılı bir şekilde devam etmek istiyoruz. İnşallah seneye daha da iyi bir Rizespor izleyeceğiz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hasan Kartal: Okan hocaya şu anda bir teklif yok

"ÇOĞU KULÜP YABANCI SAYININ EKSİLMESİ TARAFTARI DEĞİL"
Süper Lig'deki kulüp başkanlarının çoğunun yabancı sınırlaması getirilmemesinden yana olduğuna dikkat çeken Kartal, "Kulüp başkanı arkadaşlarımız genel düşüncelerini aktardılar. Çoğu arkadaşımız yabancı sayının eksilmesi taraftarı değil. Ancak benim şahsi görüşüm kademeli olarak mutlak surette yabancı sayısının düşürülmesi. Altyapılara daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşvik yapılmak kaydıyla yerli sporcuların daha öne alınması düşüncesindeyim. İnşallah böyle olur ancak karar verici biz değiliz. Neticede biz bunları söyleyeceğiz ama yetkililer bunun kararını verecek. Yetkililer yabancı sayısını kaldıracak, indirecek ya da kademeli azaltacak. Biz fikirlerimizi aktardık, konuştuk, tartıştık" dedi.

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