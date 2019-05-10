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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.05.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Hasan Kartal: "Galatasaray karşısında..."

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Hasan Kartal: "Galatasaray karşısında..."

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son üç haftada beraberliklerle 6 puan kaybettiklerini bununda ilk 5 yarışında bir adım geride kalmalarına neden olduğunu belirtti.

Ligdeki ilk 5 hedefinden vazgeçmediklerini aktaran Kartal, "Elbette son üç maçta kaybedilen 6 puan önemli ama iyi futbol oynuyoruz. İkinci yarının en iyi oyun oynayan ekiplerinden birisiyiz. Galatasaray karşısında kazanarak son üç haftada kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz. Kalan üç maçı kazanabilirsek ilk 5 hedefimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyorum." dedi.

Taraftara büyük iş düştüğünü kaydeden Kartal, "Gücümüze güç katan önemli bir taraftar desteğimiz var Galatasaray karşısında da aynı şekilde onları arkamızda görmek istiyoruz. Özellikle iç saha maçlarında taraftarın enerjisi takıma yansıyor. Bu maçta da onların 90 dakika desteğini bekliyoruz. Hep birlikte evlerimize mutlu dönmek için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yeşil-mavili ekipte sakatlıktan çıkan Aatıf'ın maç kadrosunda yer alacağı ancak ilk 11'de sahaya çıkmasının zor olduğu öğrenildi.

"Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz"Süper Lig'de Cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Okan Buruk, "Oturttuğumuz bir oyun var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kazanarak devam ettirirsek ilk beş için şansımız devam edecek" dedi.
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Hasan Kartal: Galatasaray karşısında...

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