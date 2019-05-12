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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.05.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Hasan Kartal çark etti: "Mecazi olarak söyledim"

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray maçına dair çok konuşulan söylemlerine açıklık getirdi. "Silahım olsa vururdum" sözlerini 'espri' manasında söylediğini dile getiren Kartal, "Bu insanlar beni katil eder söylemi bizim dilimizde var. Bizim silahla ne işimiz var. Biz spor kulübü başkanıyız. Böyle bir soru sorulduğu için, neden soruldu bilmiyorum. Öyle bir soru sorulunca söylediğimiz mecazi bir şeydi." dedi. Kartal ayrıca maçın tekrarı için TFF'ye başvuracaklarını da dile getirdi.

Kartal basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Bu hakem kararlarının Rizespor'a neye mal olduğunu düşünmeden kara verdiğinden son derece eminiz. Dün belki sert bir açıklama oldu ama içinde bulduğumuz şartlarla göre sert bir açıklamaydı... Şimdi daha rahatım ve objektif bakıyorum. İnşallah TFF bu hataları düzeltir. 1-2 kural hatasının da olduğu söyleniyor. Bunlar incelettiriyoruz. Gerçekten bir kural hatası var ise, toplantı yapıp ne yapabileceğimiz düşüneceğiz. Dileriz ki Galatasaray camiası bizim bu açıklamalarımızdan rahatsız olmasın. Bizim Galatasaray veya başka camia ile hiçbir problemimiz yok. Bizim amacımız Rizespor'un haklarını korumak. Bizim için kim şampiyon olmuş önemli değil. iyi olan şampiyon olsun, hak eden kazansın. Önümüzde seçimler var, umarım yeni yönetim bu kararların düzeltilmesi konusunda kararlar alırlar ve güzel bir futbol sezonu geçer . Kural hatasının olduğunu yavaş yavaş idrak ediyoruz. Kural hatasının var olduğu görülüyor. Rizespor'un hakkını korumak için müracaat ederiz.

SİLAHIM OLSA VURURDUM SÖZLERİ...

O espri ile yapılan bir söylem. Bu insanlar beni katil eder söylemi bizim dilimizde var. Bizim silahla ne işimiz var. Biz spor kulübü başkanıyız. Böyle bir soru sorulduğu için, neden soruldu bilmiyorum. Öyle bir soru sorulunca söylediğimiz mecazi bir şeydi. İki takımın da bir beklentisi vardı. Bizim da amacımız beşinci bitirmekti. Rize halkının da beklentisi buydu. Galatasaray da şampiyon olmak istiyor. İki tarafta da rahatsızlık olmasaydı, Galatasaray kazansaydı bizim için sorun yoktu. Taraftarlar bize de serzenişte bulunuyor "Neden takımın hakkını korumuyorsun diye" Doğrudan tarafız, yanlışı desteklemenin manası yok. Türkiye'nin yüzde 90'ı bizimle hemfikir. Kırmızı kart kesinlikle değil. İlk penaltı kesinlikle penaltı değil.

Bizim prim anlayışımız bir standart üzerine kurulu. Büyük takımlarla oynadığımız zaman ve ufak takımlarla oynadığımız zaman belli primler var. Galatasaray maçına özel bir prim yoktu. Bizde aile ortamı ve dostluk var. Ondan başarıyı yakaladık. Bu maçı almak için şartlanmıştık. İlk 5'e girme şansımız vardı ama nasip olmadı. Diyecek bir şey yok.

Yüzümdeki ifadeyi gördüğüm zaman ben bile rahatsız oldum. Neden? Rizespor için.

Hasan Kartal: Silahım olsa vururdum...
Hasan Kartal: "Silahım olsa vururdum..."

Hasan Kartal çark etti: Mecazi olarak söyledim

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Hasan Kartal çark etti: Mecazi olarak söyledim

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