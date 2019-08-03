Hasan Kartal: Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Hasan Kartal, takımlarının transfer planlarına ilişkin açıklamada bulundu. Transferleri sırayla yaptıklarını söyleyen Kartal, “3 veya 4 oyuncuya daha ihtiyacımız olduğu bilgisini teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzden aldım. Bu oyuncuların da gelmesiyle iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bu sezon içimiz rahat maçlar izleyeceğiz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Forvet, stoper, yerli forvet ve on numaraya ihtiyacımız var. Bu sporcuları da aldıktan sonra da diğerleri ile beraber düşündüğümüzde iyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. Transfer rahat ve kolay olan bir şey değil, zor bir süreç. Futbolcuyla anlaşmak ve kulübüyle anlaşmak zor. Boldrin için uğraşıyoruz. Geçen yıl oyuncumuz olmasına rağmen diğer kulüpten almakta sıkıntı çekiyorsun. Onların isteği farklı oluyor. Sporcu biraz parladı mı biraz fazla istiyor. Ekonomiyi düşünmek zorundasın. Bunların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman yine de bayağı bir yol aldık. 3 veya 4 oyuncu daha aldıktan sonra takımımız tamam olacak. Onu da kısa sürede alarak takımımızı tamamlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"MURİÇ'İN PARASI 3-4 AY İÇERİSİNDE ÖDENECEK"

Transfer bütçe konusunda sorun yaşamayacaklarını da aktaran Kartal, “Diğer kulüplere nazaran biz biraz daha dikkatliyiz. Çok fazla para vermekle transfer yapmaktan yana değiliz. İyi, ucuz, kaliteli olacak ve bütçemizi sarsmayacak oyuncuları alıyoruz. Biz önümüzü görüyoruz ve bütçemizi ona göre ayarlıyoruz. Bu yıl 10-12 milyon avro civarında bir bütçe ortaya koyduk. Vedat Muriç'in satışından alacağımız bedel periyodik olarak 3-4 ay içinde ödenecek. Fenerbahçe’den aldığımız sporcuları biliyorsunuz. Bir de sponsorluk sözü verdiler. Bu sponsorluğu satışın içinde mi yoksa dışında mı düşünüyoruz bilmiyorum ama bir söz aldık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan. 500 bin avro çevresindekilerce bir sponsorluk. Bu da centilmenlik anlaşmasıdır. Çünkü anlaşmanın içerisinde yazmayan bir şeydi. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum” diye konuştu.

"BİZDEN GÜÇLÜ BAŞKA HİÇ BİR TAKIMI GÖRMÜYORUM"

Kartal, bir gazetecinin sosyal medyada Trabzonspor'un 52'nci kuruluş yıl dönümünü dolasıyla bir Çaykur Rizesporlu çocuğun fotoğraf paylaşımı ile ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Yönetimdeki arkadaşlarla aldığımız bir karardır. Doğrusu da budur. O fotoğrafa baktığınız zaman bir şeyler almanız gerekiyor. O aldığımız şey bu şekilde davranmamızı gerektiriyordu. Taraftarların yüzde sekseni bizi takdir ediyor, ancak yüzde yirmisinde bir problem var. Onlarda bu konuyu anlamadığı için problem var. 'Bizi şu takım düşürdü, bizi bu takım şampiyon yaptı' öyle bir şey yok. Biz Çaykur Rizesporuz. Biz ne yapıyorsak kendimiz yapacağız. Biz düştüysek kendimiz düştük. Kendimiz öz eleştiri yapacağız. Biz neyi yanlış yaptık da düştük? Bizi başka bir takım düşürebilir mi? Bizden daha güçlü bir takım görmüyorum. Bu yönetim kurulu güçlü bir yönetim kuruludur ve takımın arkasındadır. Bu yönetim kurulu bu takımı düşürüyorsa sorun yönetim kurulundadır. Bizi sorgulayın. Çünkü bunu biz yönetiyoruz. Yoksa bir başka takım bizi düşürecek... Biz veya Çaykur Rizespor bu kadar mı aciz. Ben bunu kabullenemiyorum. Bazı yerlerde söylüyorlar, bu takım sizi düşürdü diye. Öyle bir şey var mı. Beni başka biri düşürecek. Kimin gücü var. Güç bizde. Eğer gücümüzü kaybedersek o zaman bizi Ahmet veya Mehmet düşürmüş. Onun suçu değil ki. Biz düşüyoruz. Biz Çaykur Rizesporuz. Her kulüple iyi olacağız. Trabzonspor dibimizde. Komşumuz. Bir başkasıyla niye kötü olacağız? Biz hiç bir takımla kötü olmayacağız. Spor birleştiricidir, kaynaştırmaktır. Bu yönetim takımı en iyi seviyeye getirmek için elinden geleni yapacak. Yapamıyorsa bırakacak. Rize'nin milliyetçileri gelecek ve onlar yönetecek. Sizi şu kulüp düşürdü diye. İnanın bu zoruma gidiyor. Bizi kimse düşüremez."