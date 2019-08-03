Hasan Kartal: Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHasan Kartal: Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık
GeriFutbol Hasan Kartal: Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
03.08.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Hasan Kartal: Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hasan Kartal: Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transferde 3-4 oyuncu daha almayı planladıklarını, kulübün transfere 10 ile 12 milyon euro para ayrıdığını belirterek, "3 veya 4 oyuncu daha aldıktan sonra takımımız tamam olacak. Onu da kısa sürede alarak takımımızı tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Hasan Kartal, takımlarının transfer planlarına ilişkin açıklamada bulundu. Transferleri sırayla yaptıklarını söyleyen Kartal, “3 veya 4 oyuncuya daha ihtiyacımız olduğu bilgisini teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzden aldım. Bu oyuncuların da gelmesiyle iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bu sezon içimiz rahat maçlar izleyeceğiz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Forvet, stoper, yerli forvet ve on numaraya ihtiyacımız var. Bu sporcuları da aldıktan sonra da diğerleri ile beraber düşündüğümüzde iyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. Transfer rahat ve kolay olan bir şey değil, zor bir süreç. Futbolcuyla anlaşmak ve kulübüyle anlaşmak zor. Boldrin için uğraşıyoruz. Geçen yıl oyuncumuz olmasına rağmen diğer kulüpten almakta sıkıntı çekiyorsun. Onların isteği farklı oluyor. Sporcu biraz parladı mı biraz fazla istiyor. Ekonomiyi düşünmek zorundasın. Bunların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman yine de bayağı bir yol aldık. 3 veya 4 oyuncu daha aldıktan sonra takımımız tamam olacak. Onu da kısa sürede alarak takımımızı tamamlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"MURİÇ'İN PARASI 3-4 AY İÇERİSİNDE ÖDENECEK"

Transfer bütçe konusunda sorun yaşamayacaklarını da aktaran Kartal, “Diğer kulüplere nazaran biz biraz daha dikkatliyiz. Çok fazla para vermekle transfer yapmaktan yana değiliz. İyi, ucuz, kaliteli olacak ve bütçemizi sarsmayacak oyuncuları alıyoruz. Biz önümüzü görüyoruz ve bütçemizi ona göre ayarlıyoruz. Bu yıl 10-12 milyon avro civarında bir bütçe ortaya koyduk. Vedat Muriç'in satışından alacağımız bedel periyodik olarak 3-4 ay içinde ödenecek. Fenerbahçe’den aldığımız sporcuları biliyorsunuz. Bir de sponsorluk sözü verdiler. Bu sponsorluğu satışın içinde mi yoksa dışında mı düşünüyoruz bilmiyorum ama bir söz aldık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan. 500 bin avro çevresindekilerce bir sponsorluk. Bu da centilmenlik anlaşmasıdır. Çünkü anlaşmanın içerisinde yazmayan bir şeydi. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum” diye konuştu.

"BİZDEN GÜÇLÜ BAŞKA HİÇ BİR TAKIMI GÖRMÜYORUM"

Kartal, bir gazetecinin sosyal medyada Trabzonspor'un 52'nci kuruluş yıl dönümünü dolasıyla bir Çaykur Rizesporlu çocuğun fotoğraf paylaşımı ile ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Yönetimdeki arkadaşlarla aldığımız bir karardır. Doğrusu da budur. O fotoğrafa baktığınız zaman bir şeyler almanız gerekiyor. O aldığımız şey bu şekilde davranmamızı gerektiriyordu. Taraftarların yüzde sekseni bizi takdir ediyor, ancak yüzde yirmisinde bir problem var. Onlarda bu konuyu anlamadığı için problem var. 'Bizi şu takım düşürdü, bizi bu takım şampiyon yaptı' öyle bir şey yok. Biz Çaykur Rizesporuz. Biz ne yapıyorsak kendimiz yapacağız. Biz düştüysek kendimiz düştük. Kendimiz öz eleştiri yapacağız. Biz neyi yanlış yaptık da düştük? Bizi başka bir takım düşürebilir mi? Bizden daha güçlü bir takım görmüyorum. Bu yönetim kurulu güçlü bir yönetim kuruludur ve takımın arkasındadır. Bu yönetim kurulu bu takımı düşürüyorsa sorun yönetim kurulundadır. Bizi sorgulayın. Çünkü bunu biz yönetiyoruz. Yoksa bir başka takım bizi düşürecek... Biz veya Çaykur Rizespor bu kadar mı aciz. Ben bunu kabullenemiyorum. Bazı yerlerde söylüyorlar, bu takım sizi düşürdü diye. Öyle bir şey var mı. Beni başka biri düşürecek. Kimin gücü var. Güç bizde. Eğer gücümüzü kaybedersek o zaman bizi Ahmet veya Mehmet düşürmüş. Onun suçu değil ki. Biz düşüyoruz. Biz Çaykur Rizesporuz. Her kulüple iyi olacağız. Trabzonspor dibimizde. Komşumuz. Bir başkasıyla niye kötü olacağız? Biz hiç bir takımla kötü olmayacağız. Spor birleştiricidir, kaynaştırmaktır. Bu yönetim takımı en iyi seviyeye getirmek için elinden geleni yapacak. Yapamıyorsa bırakacak. Rize'nin milliyetçileri gelecek ve onlar yönetecek. Sizi şu kulüp düşürdü diye. İnanın bu zoruma gidiyor. Bizi kimse düşüremez."   

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Hasan Kartal: Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık
Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı
Fikret Orman'dan transfer açıklaması
Onyekuru 15 milyon Euro'ya Monaco'da!