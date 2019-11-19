Hasan Karlı Muaythai Turnuvası Alanya'da yapıldı
Türkiye Muaythai Federasyonu Antalya İl Temsilciliği Faaliyet Planında yer alan Hasan Karlı Muaythai Kupası Antalya’nın Alanya ilçesinde yapıldı.
Geçen ay vefat eden Muaythai Milli Takım Antrenörlerinden Hasan Karlı adına 15 – 17 Kasım 2019 tarihleri arasında Muaythai Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler-Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Bay-Bayan Hasan Karlı Muaythai Kupası, 12 il ile Antalya ve ilçelerinden 526 sporcunun katılımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.
Alanya’nın ev sahipliğini yaptığı Türkiye Muaythai Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Mehmet Arzık’ın organize ettiği turnuvanın açılış konuşmasını, Alanya İlçe Spor Müdürü Sayın Erdal Tamrak yaptı. Tamrak, "Alanyamızın ev sahipliğini yaptığı turnuvada Merhum Muaythai Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı anısına düzenlenen turnuvada müthiş bir katılım sağlanması bizi çok sevindirdi 12 ilin 526 sporcusu ile bu turnuvayı merhum hocamızın ailesine ve sevenlerine armağan ediyoruz. Dostluk içerisinde geçecek olan bu turnuvada tüm katılımcı kafilelere, sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarılar dilerim” dedi.
Konuşmaya Antalya Muaythai il temsilcisi Mehmet Köktaş sürdürdü ve “Hasan Karlı hocamıza Allah'tan rahmet mekanı cennet olsun diyoruz. Ailesine ve sevenlerine Allah'tan sabır diler tüm katılımcılara başarılar dilerim “ diye konuştu.
16 Kasım 2019 Cumartesi günü başlayan ve eleme karşılaşmalarının oynandığı turnuvada, 17 Kasım 2019 tarihinde final karşılaşmaları yapıldı.
Muaythai Federasyonu Genel Sekreter Yrd. Ömer Işık da turnuvanın kapanış konuşmasını yaparak şunları söyledi:
"Öncelikle geçen ay kaybettiğimiz kıymetli hocamız Hasan Karlı'ya başsağlığı ve ailesine sabırlar dilerim. Bu turnuvada Antalya ilinde Transformgym Kulübü olarak da 4 sporcu ile katıldık.
Yıldız Erkek 48 Kg Yaşar Emir Cevizci - birinci, Üst Genç Erkek 60 Kg Emirhan Kaya - üçüncü, Büyük Erkek 54 Kg Berke Karabostan – Birinci, Büyük Erkek 91 Kg Oğuzhan ŞAHİN - birinci olmak üzere 3 birincilik ve 1 üçüncülük kazandık,sporcularımı kutlarım.
Gelecekte sporcularımız daha da iyi yerlere geleceklerinden eminim ve Muaythai de çıtalarını yükseltecekler bundan yana hiç şüphem yok. Tüm katılımcılara başarılar dilerim."
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