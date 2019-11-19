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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Hasan Karlı Muaythai Turnuvası Alanya'da yapıldı

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Hasan Karlı Muaythai Turnuvası Alanya'da yapıldı

Türkiye Muaythai Federasyonu Antalya İl Temsilciliği Faaliyet Planında yer alan Hasan Karlı Muaythai Kupası Antalya’nın Alanya ilçesinde yapıldı.

Geçen ay vefat eden Muaythai Milli Takım Antrenörlerinden Hasan Karlı adına 15 – 17 Kasım 2019 tarihleri arasında Muaythai Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler-Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Bay-Bayan Hasan Karlı Muaythai Kupası, 12 il ile Antalya ve ilçelerinden 526 sporcunun katılımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Alanya’nın ev sahipliğini yaptığı Türkiye Muaythai Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Mehmet Arzık’ın organize ettiği turnuvanın açılış konuşmasını, Alanya İlçe Spor Müdürü Sayın Erdal Tamrak yaptı. Tamrak, "Alanyamızın ev sahipliğini yaptığı turnuvada Merhum Muaythai Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı anısına düzenlenen turnuvada müthiş bir katılım sağlanması bizi çok sevindirdi 12 ilin 526 sporcusu ile bu turnuvayı merhum hocamızın ailesine ve sevenlerine armağan ediyoruz. Dostluk içerisinde geçecek olan bu turnuvada tüm katılımcı kafilelere, sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarılar dilerim” dedi.

Hasan Karlı Muaythai Turnuvası Alanyada yapıldı

Konuşmaya Antalya Muaythai il temsilcisi Mehmet Köktaş sürdürdü ve “Hasan Karlı hocamıza Allah'tan rahmet mekanı cennet olsun diyoruz. Ailesine ve sevenlerine Allah'tan sabır diler tüm katılımcılara başarılar dilerim “ diye konuştu.

16 Kasım 2019 Cumartesi günü başlayan ve eleme karşılaşmalarının oynandığı turnuvada, 17 Kasım 2019 tarihinde final karşılaşmaları yapıldı.

Hasan Karlı Muaythai Turnuvası Alanyada yapıldı

Muaythai Federasyonu Genel Sekreter Yrd. Ömer Işık da turnuvanın kapanış konuşmasını yaparak şunları söyledi: 

"Öncelikle geçen ay kaybettiğimiz kıymetli hocamız Hasan Karlı'ya başsağlığı ve ailesine sabırlar dilerim. Bu turnuvada Antalya ilinde Transformgym Kulübü olarak da 4 sporcu ile katıldık.

Yıldız Erkek 48 Kg Yaşar Emir Cevizci - birinci, Üst Genç Erkek 60 Kg Emirhan Kaya - üçüncü, Büyük Erkek 54 Kg Berke Karabostan – Birinci, Büyük Erkek 91 Kg Oğuzhan ŞAHİN - birinci olmak üzere 3 birincilik ve 1 üçüncülük kazandık,sporcularımı kutlarım.

Gelecekte sporcularımız daha da iyi yerlere geleceklerinden eminim ve Muaythai de çıtalarını yükseltecekler bundan yana hiç şüphem yok. Tüm katılımcılara başarılar dilerim."

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