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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
31.03.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Hasan Kabze'den şampiyonluk açıklaması: G.Saray...

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Hasan Kabze'den şampiyonluk açıklaması: G.Saray...

Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın hazırlayıp sunduğu ‘Tahminim Pekmez’ programına katılan Hasan Kabze, Sarı-Kırmızılı camianın gündemini değerlendirdi.

Galatasaray eski futbolcusu Hasan Kabze, ligdeki şampiyonluk yarışını ve beyaz bir sayfa açan Ay-yıldızlı ekibimizi değerlendirdi.

Sözlerine milli takımımızı değerlendirerek başlayan eski golcü, ‘‘Yeni oluşuma giden bir takımımız var. Ay-yıldızlı ekibimizin biraz daha fazla zaman geçirmeye ve beraber oynama alışkanlığını edinmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ülke ve millet olarak sabırlı olursak bu gençler göğsümüzü kabartacak işlere imzalarını atacaklardır’’ dedi.

G.SARAY BİR ADIM ÖNDE

Ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Kabze, ‘‘Heyecanla takip ettiğim bir lig yarışı yaşanıyor ligimizde. Ama özellikle Fatih Terim faktörü nedeniyle bu yarışta Galatasaray’ı bir adım önde görüyorum. Camiadaki hava ve büyük maçların içeride oynanacak olmasından dolayı mutlu sona Galatasaray’ı yakın görüyorum’’ ifadelerini kullandı.

Antrenörlük eğitimine de devam ettiğini kaydeden Hasan Kabze, Galatasaray’a efsane isimleri yeniden kazandıran Fatih Terim’den telefon gelmesi durumunda, yuvasına geri dönebileceğini söyleyerek şöyle konuştu: ‘‘Hocalıkla alakalı şu anda UEFA kurslarında eğitimime devam ediyorum. Açıkcası şu süreçte herhangi bir takımdan teklif gelse bile tam donanımlı olmadan görev almak istemem. Fakat Fatih hoca beni göreve çağırırsa bu durum değişir, koşa koşa giderim. Hocam, nereye çağırırsa çağırsın çağırdığı yere her zaman giderim.’’

Galatasaray’da sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimine de değinen Kabze, ‘‘Ben Fransa’da oynadığım dönemde kulübümüzün başkanı kurucu başkandı. Kulübü 0’dan alıp şampiyonluğa taşıdı. O yüzden sık başkan değiştirmenin başarısızlık getirdiğini düşünüyorum. Kulüplerde istikrar sağlanmalı ki başarı gelsin’’ diye konuştu.

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