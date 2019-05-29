Hasan Çavuşoğlu: "Sergen Yalçın ile görüşmemiz devam ediyor"

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gazetecilere açıklama yaparak sezonu değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezonun kendileri için çok kötü geçmediğini, sadece üzücü bir olayın yaşandığını ifade etti.

“Ligi iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyoruz”

Josef Sural’ın kaza sonucu vefat etmesinin kendilerini derinden yaraladığı ifade eden Çavuşoğlu, "Josef Sural’ı kaybetmemiz başarılı bir sezon geçirmemizi biraz gölgeledi ama yapabileceğiz bir şey yok. Bunun zaten üzüntüsünü hepimiz yaşadık ve halen yaşıyoruz. Diğer taraftan tabii ki lig ve müsabakalar devam etti. Bizim de son 4 maçımız kalmıştı. Konya maçında da bir erteleme kararı söz konusu olmuştu ama daha sonra futbolcu bu maçı oynama kararı aldı. Biz de onların oynama kararına uymak zorunda kaldık. Neticesinde iyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Bildiğiniz gibi Süper Lig’deki ilk sezonumuzda 40 puanla 12. sırada, geçen yıl yine aynı puan ve sırada bitirdik. Bu sene de 44 puanla 9. sırada ligi tamamladık. Tabii daha farklı olabilirdi. Kazanın olması son 4 haftayı ister istemez etkiledi. O haftalar en az 2 galibiyet 1 beraberlikle 6-7 puan hedeflemiştik. Bu durumda UEFA Avrupa Ligi’ne gitme şansımız yüksekti. Neticesinde yine de ligi iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyoruz" dedi.

“Alanyaspor’u en iyi yerlerde tutmak için mücadele edeceğiz”

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile geldiği günden beri uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bizim her şeyden önce tek gayemiz Süper Lig’de mücadele etmek. Ligde mutlaka birileri küme düşüyor. Her takım küme düşebilir, tekrar çıkabilir. Bunlar futbolun içerisinde var. Ligde şu anda tek ilçe takımı olarak biz kaldık. Bizim açımızdan bu ligde kalarak sürekliliği sağlamak çok önemli. Tabii çok zor şartlar altında Süper Lig’de mücadele ediyorsun. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp Alanyaspor’u en iyi yerlerde tutmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

“Bazıları yapılacak olan tesisin seçim yatırımı olduğunu düşünüyor”

Alanyaspor’a katkıda bulunan ve destek veren herkese teşekkür ederek konuşmasına devam eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bize her zaman destek oldu. Geçmiş dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Antalyaspor için çok devasal bir tesis yaparak anahtarın teslimini takıma yaptı. Alanyaspor için de aynı şekilde bir tesisin temelini attı. Bu tesisler de aslında seçimlerden önce tamamlanıp bize anahtar teslimi yapılacaktı. Fakat orada 2 veya 3 kişinin yerle alakalı bazı davalarının olmasından dolayı yapımı 1 yıl uzadı. Maalesef gecikmeden dolayı bazıları seçim yatırımı olduğunu düşünüyor. Bizzat yetkililerden bunu bana söyleyen oldu ama kesinlikle öyle bir şey yok. En başından sonuna kadar bu işin içerisindeyim. Gelecek sezon taraflardan da tribünleri doldurmasını istiyorum. Herkesin kombine alarak takımıza destek olmasını temenni ediyorum.”

“VAR Sistemi’ne her zamanda destek vereceğim”

VAR Sistemi’ne de değinen Çavuşoğlu, bu sisteme en çok destek veren başkanlardan birinin kendisi olduğu vurguladı. Çavuşoğlu, "VAR Sistemi’ni destekleyen başkaların en başında gelenlerden birisiyim ve her zaman da destek vereceğim. Çünkü VAR Sistemi’nden herkesin zararı olmuştur ama geçen yıla baktığımız zaman herkese de çok faydası olmuştur. Tabii ki bizim acımızdan da faydası olmuştur. Hakem hataları da yanlış kararlar da olabilir. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Hakemler de insan. Hakemlerin üstüne gidildiğinde çok daha iyi şeyler mi yapacaklar? Bunları bilinçli yapıyor gibi hakemlerin üzerine gitmenin ve yerden yere vurmanın bir mantığı yok. Çünkü bu hakemlerle biz bu yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın ile görüşmeler devam ediyor

'Bir gazetecinin Sergen Yalçın ile yeni sezon da anlaşılma yapıldı mı?' sorusunu da yanıtlayan Çavuşoğlu, görüşmenin devam ettiği ve henüz sonuçlanan bir şeyin olmadığı bilgisini verdi.

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