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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.09.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Hasan Çavuşoğlu: Lider olmak abartılacak bir şey değil

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Hasan Çavuşoğlu: Lider olmak abartılacak bir şey değil

Süper Lig'de 3'te 3 yaparak liderliğe yükselen Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Güzel bir şey ama çok abartılacak ve büyütecek bir şey yok. Daha 3 maç oynadık ve geride 31 maç var" dedi.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'de 4 sezondur mücadele ettiklerini söyledi.

Ligin lider konumunda olmanın mutluluk verici olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Güzel bir şey ama çok abartılacak ve büyütecek bir şey yok. Daha 3 maç oynadık ve geride 31 maç var. İlk 3 haftaya iyi başlamak -ki geçen yıl ilk 3 hafta mağlup başlamıştık- Bu kez 3 maç galip geldik. İyi başlamanın elbette avantajları oluyor. Lider olmak da daha güzel bir şey, burada taraftarlarımızın da mutlu olması önemli. Yönetimsel olarak baktığımızda daha önümüzde çok maçların olduğunu, 9 puanımızın olduğunu görüyoruz. Takımlar için sezon başı, inişli çıkışlı grafik olacaktır. Bazı takımlar iyi bazıları da kötü başladı ama bunlar kötü başlayanlar için kötü gidecek diye bir şey yok. Bugüne baktığımızda da milli maç arasına lider girmemiz bizim için güzel bir duygu" dedi.

"10- 15 DAKİKA AYIRIN"

Alanyaspor'un başarılı bir grafik çizdiğini fakat gündemde fazla yer almadığını belirten Çavuşoğlu, "Büyük takımların milyonlarca taraftarları var, reytingleri var. Biz buna saygı duyuyoruz ama şunu da söylüyoruz. Büyük takımlara 2- 3 saat program yapıyorsan, o günkü takıma da 10- 15 dakika ayırın. Bizim gibi takımlarda güzel bir başarısı varsa, büyük takımı yendiyse bahsedilmesi gayet güzel olur. Maalesef bu da çok fazla olmuyor" diye konuştu.

KİLİT NOKTALARA TRANSFER

Bir gazetecinin yeni transferler hakkındaki sorusunu da yanıtlayan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Özellikle mevkiler belli, giden oyunların yerine gelenler mutlaka olacak. Biz de eksik mevkiler belliydi. Yedek kulübesi zayıf görünüyordu. Alacağımız transferlerin nereden olacağı belliydi. Sezon kampı başlamadan kilit noktalara hızlı bir şekilde transferleri yaptık. Daha sonra alternatif ve genç kadrodan transferler oldu."

"BU BİR TANITIMDIR"

Alanyaspor'un sahasında oynadığı son maçtaki seyirci eksikliğine de dikkati çeken Hasan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Maçlara devamlı gelen taraftar grubumuz var. Onların desteğini görüyoruz. Bugüne kadar gelen gerçek taraftar belli, onlara teşekkür ediyorum. Şehir olarak sahiplenmesi lazım ama maalesef bunu beceremedik. Ne çalışmalar yaptıysak da insanların içinde olacak. Şehirdeki futbol takımını destekleme duygusunu söylenerek değil insanların kendisini görebilmesi lazım. Maça da gitmese kombine alması lazım. Dünya liglerinde birçok yerinde herkes o şehrin futbol takımının durumuna bakıyor. Şu aralar milli maç arası var. Bu aralar herkes Alanyaspor'a bakacak. Alanyaspor ligin zirvesinde ve bu bir tanıtımdır. Düşersin kalkarsın olacak şeyler. Ben Alanya'nın tanıtımına bakıyorum şehrin de böyle düşünmesi lazım. Kombine alarak takıma şehre sahip çıkması gerekiyor."

Hasan Çavuşoğlu: Lider olmak abartılacak bir şey değil

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