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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) -
08.11.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Hasan Çavuşoğlu: 'Fena değiliz ama liderlik...'

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Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bu haftaki Başakşehir maçı 5-0 biterdi ama bir tane gol atamadık" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Fena durumda değiliz ama bu liderliğin devamlılığı önemli. Maçlar oynanıyor, bazen kaybediyorsun, bazen alman gereken maçlardan puan alamıyorsun. Bu haftaki Başakşehir maçı 5-0 biterdi ama bir tane gol atamadık" dedi.

Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Mehmet Sepil'in yardımcılarından biri olarak göreve getirilen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, olağanüstü toplantı sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"KULÜP BAŞKANLARIMIZI KIRAMADIK VE BAŞKAN YARDIMCILIĞINI KABUL ETTİK"

Kulüpler Birliği'ndeki başkan yardımcılığı görevini kulüp başkanlarını kıramadığı için kabul ettiğini ifade eden Hasan Çavuşoğlu, "Burada devir teslim olarak görevlerde bulunuyoruz. Bizi de ısrarla söylediklerinde, Mehmet Sepil başkanı ve buradaki tüm kulüp başkanlarını da kırmak doğru olmazdı. Bize de Kulüpler Birliği Başkanlığı için birçok kulüp başkanı söyler ama bugün baktığımız zaman 10 kulübümüzün başkanı İstanbul'da oturuyor. Tabii ki İstanbul'da oturan bir kulüp başkanımızın burada olması her zaman önemli. Biz Alanya'dayız, öyle bir zamanımız da yok ama başkan yardımcılığını kabul ettik" şeklinde konuştu.

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"FENA DURUMDA DEĞİLİZ AMA LİDERLİĞİN DEVAMLILIK GÖSTERMESİ ÖNEMLİ"

Ligde fena bir durumda olmadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Fena durumda değiliz ama bu liderliğin devamlılığı önemli. Maçlar oynanıyor, bazen kaybediyorsun, bazen alman gereken maçlardan puan alamıyorsun. Bu haftaki Başakşehir maçı 5-0 biterdi ama bir tane gol atamadık. Bunlar futbolun içerisinde var. Her takım için geçerli. Ligin daha 10'uncu haftasındayız, geride 24 maç var" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEKİ KADROYU SENE SONUNA KADAR KORUMAK İSTİYORUZ"

Kadrolarını sene sonuna kadar korumak istediklerini belirten Hasan Çavuşoğlu, "Biz hep iyi teknik direktörlerle çalıştık. Bizim takımımız iyi bir takım. Şu anda transferle ilgili bir durum yok. Daha devre arasına 7 maç var. Listemizde isimler var tabii ki. Transfer yapsak da yapmasak da her zaman elimizde bir liste olur. Elimizdeki kadroyu sene sonuna kadar tutmak istiyoruz, eksik bölgelerimiz olursa hocamızla fikir birliğine varıp gerekli transferleri yaparız. Şu anda takımdaki oyunculara gelen bir teklif yok" diye konuştu.

"BİZ HEDEFİ KENDİ İÇİMİZDE KOYARIZ"

Ligdeki hedeflerini kendi içlerinde koyduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Alanyaspor'un tarihinde 4 şampiyonluğu var, benim görevde bulunduğum süre içerisinde de 3'ünde imzam var. Hiçbir zaman ağzımdan 'hedefimiz şampiyonluk veya şu noktaya geleceğiz' gibi bir şey çıkmamıştır. Biz kendi içimizde hedefi koyarız, nereye gidebilirsek oraya kadar gideriz" dedi.

Hasan Çavuşoğlu: Fena değiliz ama liderlik...

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