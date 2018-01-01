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Hasan Çavuşoğlu: Fatih Terim Vagner Love'u arattırmış

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in menajerler aracılığıyla Vanger Love'a ulaştığını iddia ederek, "Bu ahlaksızlıktır" dedi.

Hürriyet Haber
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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'da yayınlanan Transfer rapou programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Fatih Terim'in Vagner Love'la transfer için konuştuklarını iddia etti.

İşte Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"Vagner Love için Beşiktaş'tan bize gelen resmi bir teklif yok. Fikret Orman'la dostluğumuz var. 'Durumu nedir, nasıl' diye soruyor ama transfer için kimseyle bir şey konuşmadık. Vagner Love ve Emre Akbaba'yı satmayı düşünmüyoruz."

Vagner'i, bir tane kulübün tercümanı arıyor. Fatih Terim, benim futbolcumu arattırıyor. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunları ahlaksızca buluyorum. Önce kulübün başkanıyla görüşülür. Teknik direktörün ne haddine."

Galatasaray

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