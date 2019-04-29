Hasan Çavuşoğlu: Evladımızı kaybettik
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Josef Sural'ın ölüm haberi sonrası açıklamalar yaptı.
Çavuşoğlu'nun sözleri şöyle;
Araçta iki şoför olmasına rağmen ikisi de uyumuş. Evladımızı kaybettik, çok üzgünüz. Diğer futbolcularımızın sağlık durumu iyi. Josef ameliyata alındı fakat 1 saat sonra kaybettik. Kafa travması geçirdi. Vücudunun birçok yerinde kırık var. Maalesef kurtarılamadı.
Diğer yaralılarda ufak tefek sıyrıklar var. MR'ları çekildİ, doktorlar takip ediliyor.
Futbolcular araç kiralamış dönerken... Araçla, otobüsle, uçakla dönenler vardı. Eşine de yeni bilgisini verdik. Konuşacak durumda değiliz.Şoförler yolda uyuduğu için polis tarafından sorgulaması olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle