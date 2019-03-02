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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
02.03.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Hasan Çavuşoğlu açıkladı: Sergen Yalçın'la...

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Hasan Çavuşoğlu açıkladı: Sergen Yalçın'la...

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın hakkında konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım ile 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varınca, Kartal’da gözler yeni hoca adaylarına çevrilmişti. Kulislerde Sergen Yalçın ismi güçlü şekilde konuşulurken, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor’da oldukça başarılı bir grafik çizen genç teknik adamdan çok memnun olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Televizyonda birileri bu tip yakıştırmalar yapıyor. Ancak Sergen Yalçın yeni hoca olmadı. Yıllardır hoca. Daha önce neredeydiler! Şu anda iyi gidiyoruz ve sezon bitimine kadar Sergen hocamız kesinlikle burada kalacak” ifadesini kullandı.

‘Zaten konuşuruz demiştik’

Yeni sözleşme konusuna değinen Alanyaspor Başkanı, “Sergen Yalçın ile anlaşırken sezon sonu oturup, konuşuruz demiştik. Önemli olan şu anda ligi olabildiğince iyi noktada tamamlamak. Zaten sonrasında da hocamızla devam etmek istiyoruz. Ancak bu konuları şimdi konuşmak doğru değil” dedi. (Fanatik)

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Sergen Yalçın, geçtiğimiz haftalarda oynanan Göztepe deplasmanının ardından, 'Beşiktaş' sorusuna bu yanıtı vermişti...

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen yalçın, 3-2 kaybettikleri Göztepe maçının ardından soruları yanıtladı. Yalçın, kendisine yöneltilen "Beşiktaş ile görüştünüz mü?" sorusuna, "Kimseyi zan altında bırakacak sorular sormayalım. Aytemiz Alanyaspor'un ligde kalması için mücadele ediyoruz" dedi. Yalçın ayrıca, Ozan Tufan'dan memnun olduğunu da sözlerine ekledi.
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