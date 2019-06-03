Hasan Ali'ye Premier Lig'den talip
Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor.
Avrupa'da liglerin sona ermesinin ardından art arta transfer haberleri yapılırken, en büyük iddialardan biri İngiltere'den geldi.
BBC'nin haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım'a, West Ham United talip oldu.
Sarı lacivertli formayla toplam 226 maça çıkan milli oyuncu; 8 gol, 27 asist kaydetti.
West Hamlı yöneticilerin ilerleyen günlerde Fenerbahçe Kulübü'yle masaya oturacağı ifade edildi.
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