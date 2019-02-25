Hasan Ali'den itiraf: "Hatam vardı"
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş karşısında beraberlik golünü atan Hasan Ali Kaldırım, maçın ardından konuştu.
Penaltı pozisyonunda hatası olduğunu söyleyen Hasan, "Güzel bir gol olmuş. Daha önce Kadıköy'de de denedim direkten döndü kaleci çıkardı. Kötü başladık. Baskıdan çıkamadık. Devre arasında aramızda konuştuk. 3-3'ü yakaladık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün 3 puanı kaçıran taraf biziz. Gökhan Gönül'ün penaltı pozisyonunda hatam vardı, bu yüzden golden sonra bir patlama yaşadım." dedi.
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