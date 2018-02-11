Hasan Ali'den itiraf! "En fazla koştuğumuz maç..."
Hasan Ali, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Hasan Ali'nin sözlerinden derlenenler şöyle:
- Aldığımız 3 puanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlerleyen haftalarda bize güç vereceğini düşünüyorum. Rakip takımı hataya zorladık ve hataları yaptılar.
- Özgüven kazanmamız açısından önemli galibiyetti. Önemli olan bugün buradan 3 puanla çıkmaktı. Daha erken kopabilirdi oyun. Değerlendiremedik pozisyonları. Daha fazla gol atabilirdik. Daha fazla gol atabilirdik. Rakibi de çok pozisyon vermedik. Gelecek haftalar için çok önemli bir 3 puan. Sonuna kadar götüreceğimizi düşünüyorum. Sonuna kadar güzel bir şampiyonluk yarışı olacak.
- Çok fazla zaman yoktu hazırlanmak için. Dün ve bugün rakibi analiz ettik. Önemli olan, maçın kilidi baskıydı. Takım arkadşlarımı tebrik ediyorum. En fazla koştuğumuz maç olmutur. Bunu yapmasaydık, 3 puan bu kadar kolay olmazdı.
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