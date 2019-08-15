Hasan Ali Kaldırım'ın hedefi Galatasaray
Fenerbahçe, Audi Cup’ta ağır yenilgiler almakla kalmamış, Hasan Ali Kaldırım’ı da kaybetmişti.
Ayak tabanında yırtık oluşan Hasan’ın tedavisi Almanya’da devam ediyor. Milli sol bekin en geç 6. haftadaki Galatasaray maçında sahada olması bekleniyor. Tedavi sürecinin gidişatına göre dönüş tarihi daha erken de olabilir. Hasan Ali’nin önemli bir avantajı da Eylül’ün ikinci haftasındaki milli ara.
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