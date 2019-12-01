Hasan Ali Kaldırım'ın en talihsiz sezonu
UZUN yıllar sakatlık nedir bilmeyen F.Bahçeli Hasan Ali Kaldırım’a bu sezon nazar değdi. Daha önce iki kez sakatlanarak toplam 2.5 ay sahalardan uzak kalan milli futbolcu, geçtiğimiz perşembe günü de sol kasığından sakatlanınca Göztepe maçında oynayamadı. Hasan Ali’nin cuma günkü G.Birliği karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.
MURİÇ'SİZ OLMUYOR
Ayak bileğindeki sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen Göztepe maçının son 30 dakikasında forma giyen Muriç, Rodrigues’in attığı golde yaptığı asistle Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Sağlık ekibinin çabalarıyla beklenenden kısa sürede sahalara dönen Kosovalı forvet, ligde forma giydiği 12 maçta 7 gol atıp, 2 asist yaptı. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal’ın, sakatlıktan yeni dönen Max Kruse’yi, maç eksiğini gidermek amacıyla yarın kupadaki İstanbulspor karşılaşmasında oynatması bekleniyor.
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