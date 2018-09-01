Hasan Ali Kaldırım'a özel destek
Eleştiri oklarını sürekli üzerine alan Hasan Ali Kaldırım'a tribünden büyük destek var.
Mücadele öncesi Hasan Ali Kaldırım taraftarlardan büyük destek gördü. Eleştirilerin merkezinde olan futbolcuyu sarı-lacivertli taraftarlar tribüne çağırarak bağrına bastı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stat girişinde tecrübeli sol beke sarılarak ona moral vermişti.
ALİ KOÇ HABER YOLLADI
Hasan Ali’nin ısrarla iki kez çağılması konusunda Ali Koç’un tribüne haber yollatmasının ve takım karşılamasında ona sarılmasının etkisi olduğu öğrenildi.
STAT KAPISINDA KARŞILADI
Fenerbahçe’de stada giriş yapan futbolcuları, Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.
Fenerbahçe’nin evinde Kayserispor ile karşılaşacağı maç öncesinde stada giriş yapan sarı-lacivertli kafileyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Karşılama sırasında Ali Koç futbolcularla yakından ilgilendi ve maç için başarılar diledi.
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