Hasan Ali Kaldırım taraftarlardan özür diledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHasan Ali Kaldırım taraftarlardan özür diledi
GeriFutbol Hasan Ali Kaldırım taraftarlardan özür diledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
11.05.2019 - 23:17, Son Güncelleme:

Hasan Ali Kaldırım taraftarlardan özür diledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hasan Ali Kaldırım taraftarlardan özür diledi

Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Akhisarspor maçının ardından genel bir değerlendirmede bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali Kaldırım, “Bugün çok yorulduk. Tüm sezonun geneline baktığımızda başarılı olamadık. Sezonun son bölümünde özellikle de geçen hafta iyi bir oyun sergiledik. Bugün de oyuna iyi başladık. Farka gidiyoruz derken basit bir golle rakibimizi oyuna geri döndürdük. İkinci yarıda bir türlü o istediğimiz golü bulamadık. Rakibi rahat oynattık. Taraftarımız bugün de bizi çok güzel destekledi. Tüm sezon için hem kendi adıma hem de takımımı adına özür diliyorum. Kötü bir sezon geçirdik. 2 haftamız daha var ve bu iki haftayı da en iyi şekilde oynayıp önümüzdeki sezona hazırlanacağız. Ümit ediyorum bir daha böyle bir sene geçirmeyiz. Taraftarımıza bütün sezon boyunca bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Gelecek sezon daha iyi çalışıp daha iyi bir Fenerbahçe izlettirmeyi düşünüyoruz, istiyoruz.” dedi.

Hasan Ali Kaldırım, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Sezon başında takımın kemik oyuncularından diyebileceğim Giuliano ve Josef de Souza ayrıldı, aynı şekilde Fernandao ayrıldı. Yerine tabii ki transferler yapıldı. Giden oyuncular da oldu, gelen oyuncular da oldu. Bir türlü o istikrarı yakalayamadık. Tabii aramıza yeni katılan arkadaşların da takıma alışması biraz zaman alıyor. Ancak çok sayıda transfer olduğu için biraz daha fazla zaman aldı. Sezon başında istemediğimiz sonuçları da alınca öz güven sorunu yaşadık. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve böyle durumları kolay kolay kaldırabilecek bir camia değil. Her zaman baskı altında oluyorsunuz ve bunu hissediyorsunuz. Bu baskıyla yaşamayı, oynamayı öğrenmeniz lazım ve bu bir futbolcu için kolay değil. Sezonun ikinci bölümünde çok şanssızlıklar yaşadık. Şu an hatırladığım bir Bursaspor maçı var. Aynı şekilde ilk devrenin son maçı olan Erzurumspor maçı gibi, Beşiktaş maçı gibi şanssız durumlar oldu. İkinci devre tam çıkış yakalayacağız derken bir türlü o istediğimiz çıkışı yakalayamadık. Artık bunlardan dersler çıkaracağız, bunları seneye yapmamaya gayret göstereceğiz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Hasan Ali Kaldırım taraftarlardan özür diledi

Tamer Tuna'dan Bursaspor maçı yorumu

Kadıköy'de şok tepki! Unutmadılar...

Ali Koç'tan G.Saray-Rize maçı yorumu! "Yazık, çok yazık..."