Hasan Ali Kaldırım taraftarlardan özür diledi

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali Kaldırım, “Bugün çok yorulduk. Tüm sezonun geneline baktığımızda başarılı olamadık. Sezonun son bölümünde özellikle de geçen hafta iyi bir oyun sergiledik. Bugün de oyuna iyi başladık. Farka gidiyoruz derken basit bir golle rakibimizi oyuna geri döndürdük. İkinci yarıda bir türlü o istediğimiz golü bulamadık. Rakibi rahat oynattık. Taraftarımız bugün de bizi çok güzel destekledi. Tüm sezon için hem kendi adıma hem de takımımı adına özür diliyorum. Kötü bir sezon geçirdik. 2 haftamız daha var ve bu iki haftayı da en iyi şekilde oynayıp önümüzdeki sezona hazırlanacağız. Ümit ediyorum bir daha böyle bir sene geçirmeyiz. Taraftarımıza bütün sezon boyunca bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Gelecek sezon daha iyi çalışıp daha iyi bir Fenerbahçe izlettirmeyi düşünüyoruz, istiyoruz.” dedi.

Hasan Ali Kaldırım, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Sezon başında takımın kemik oyuncularından diyebileceğim Giuliano ve Josef de Souza ayrıldı, aynı şekilde Fernandao ayrıldı. Yerine tabii ki transferler yapıldı. Giden oyuncular da oldu, gelen oyuncular da oldu. Bir türlü o istikrarı yakalayamadık. Tabii aramıza yeni katılan arkadaşların da takıma alışması biraz zaman alıyor. Ancak çok sayıda transfer olduğu için biraz daha fazla zaman aldı. Sezon başında istemediğimiz sonuçları da alınca öz güven sorunu yaşadık. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve böyle durumları kolay kolay kaldırabilecek bir camia değil. Her zaman baskı altında oluyorsunuz ve bunu hissediyorsunuz. Bu baskıyla yaşamayı, oynamayı öğrenmeniz lazım ve bu bir futbolcu için kolay değil. Sezonun ikinci bölümünde çok şanssızlıklar yaşadık. Şu an hatırladığım bir Bursaspor maçı var. Aynı şekilde ilk devrenin son maçı olan Erzurumspor maçı gibi, Beşiktaş maçı gibi şanssız durumlar oldu. İkinci devre tam çıkış yakalayacağız derken bir türlü o istediğimiz çıkışı yakalayamadık. Artık bunlardan dersler çıkaracağız, bunları seneye yapmamaya gayret göstereceğiz.”