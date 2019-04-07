Hasan Ali Kaldırım: "Kendimi 22 yaşında gibi hissediyorum"
Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında tek golünü atan Hasan Ali Kaldırım, maç sonunda konuştu.
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Hasan Ali, "3 puanı alamadık, neden alamadık ortada. Girdiğimiz gol pozisyonu sayısı fazla ama sezonun genelinde odluğu gibi kaçırdık. Tek hatamız sonucu golü yedik, bunları konuşmuştuk. Üzgünüz 3 puanı kaçırdık. Bu maçı geride bırakarak Galatasaray'a hazırlanacağız. Takım kazansa belki daha çok göze batardım. Ancak takım kazanamayınca benim golümün bir anlamı yok. Çok çalışıyorum, kendime iyi bakıyorum. 29 yaşındayım ama kendimi 22 yaşında gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
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