Hasan Ali Kaldırım e-spor takımı kurdu
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım çok çarpıcı bir girişime imza attı. Deneyimli sol bek, 'hak3esports' isimli bir e-spor takımı kurdu.
Fenerbahçe forması giyen başarılı sol bek Hasan Ali Kaldırım, kendi e-spor takımını kurdu.
29 yaşındaki futbolcu, kendi isminin baş harflerinden ve forma numarasından oluşan 'hak3esports' isimli takımıyla e-spor dünyasında flaş bir giriş yaptı.
Hasan Ali Kaldırım ve ekibi, 'hak3esports' isimli takım için sosyal medya hesabı açmayı da ihmal etmedi. Yeni açılan Instagram sayfasında yapılan paylaşımlarda 'Yakında Geliyor' ifadelerine yer verildi.
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