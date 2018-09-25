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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.09.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Hasan Ali Kaldırım: "Ben de makine değilim"

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Hasan Ali Kaldırım: "Ben de makine değilim"

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 1-1 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinde galibiyete yakın taraf olduklarını belirterek, skordan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan derbi maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Hasan Ali, gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Çok önemli bir maçtı. Müsabakaya iyi başladık. Gol pozisyonlarına girdik. Maalesef bu sene gol pozisyonlarında çok sıkıntı çekiyoruz. Bir türlü atamıyoruz. 2-3 net pozisyonumuz var. Rakip takım bir tane uzaktan şutla 1-0 öne geçti." diye konuştu.

İyi mücadele ettiklerini aktaran milli futbolcu, "Üzgünüz. Bugün taraftarımıza 3 puan hediye etmek isterdik ama olmadı. İyi mücadele ettik. İlk defa bugün iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Golü attıktan sonra orta sahayı tamamen kaybettik. İşin ilginç tarafı Beşiktaş da kaybetti. Türkiye'nin büyük takımlarının derbisinde böyle bir şey görmek ilginç. Bence iki takım da kaybedebilirdi ama 3 puana yakın taraf bizdik. 1-1'den sonra da pozisyonlara girdik." ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Kaldırım, son dönemde çok eleştirildiğini aktararak, "Son zamanlarda çok eleştiri aldım. İstatistik her şey değil ama bazen de çok şey anlatır. Oynadığım maç sayısı, yaptığım asist sayısı ve Türkiye ortalaması belli. Bunlara bakmakta fayda var. Elimizdekinin kıymetini bilelim. Üç haftada 8 veya 9 maça çıktım. Kolay değil. Ben de makine değilim. Çok çalışıyorum. Elbette ben de yoruluyorum. İki haftada dünkü tek antrenmanla maça çıktım. Demek ki dinlenmiş olunca böyle bir performans ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin Ganalı futbolcusu Andre Ayew ise mücadelenin ilk yarısında birçok pozisyona girdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün takımın çok iyi bir karakter ortaya koyduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız da gerçekten inanılmazdı. İlk yarıda çok pozisyon yakaladık. Direkten dönen topumuz vardı. İlk yarıda 3-4 net pozisyona girdik. Devre arasına önde girebilirdik. Rakibimiz Babel ile bir şut çekti, o da gol oldu. İkinci yarıda birlikte kalmayı başardık, savaştık. Takımım adına bugüne kadar attığım 2. gol için mutluyum. Derbide 3 puan almayı çok istiyorduk. Bundan dolayı biraz hayal kırıklığı yaşıyorum. Kazansaydık, yukarı biraz daha yaklaşabilirdik. Bu şekilde devam edersek, sonraki maçlarda kazanabiliriz."

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