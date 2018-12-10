Hasan Ali Kaldırım ağladı, ortalık karıştı... Herkes onu konuştu!
Akhisarspor yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşayan Hasan Ali, gözyaşlarına hakim olamadı...
F.Bahçe'nin kaptanı Hasan Ali Kaldırım, Sarı- Lacivertliler'in Akhisar'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrası adeta yıkıldı. Maçın bitişi ile birlikte gözyaşlarına hakim olamayan deneyimli futbolcu oldukça duygusal anlar yaşadı.
HEM DESTEK HEM TEPKİ
Dün doğum günü olan Hasan Ali'nin ağlarken objektiflere yansayan görüntüsü geceye damga vurdu. Sosyal medyada bu görüntünün altına Hasan Ali Kaldırım için olumlu da olumsuz da yorumlar yapıldı.
Fenerbahçe kaptanına destek veren de olsu, ona bu gözyaşları yüzünden tepki gösteren de.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle