Hasan Ali Kaldırım ABD yolcusu! Gidiyor...
Fenerbahçe'nin uzun süren sakatlığının ardından Galatasaray derbisinin kadrosuna alınan tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım ABD yolcusu.
Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen yıl Tolga Ciğerci’nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü.
1-2 gün içinde ABD'ye gidecek olan sarı lacivertli futbolcu, özel programına da orada devam edecek ve milli ara sonrası hazır hale gelecek.
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