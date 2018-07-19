Harun'a karşılık Love + para
Şenol Güneş’in Fabri'nin satılması halinde Bursaspor'dan eski öğrencisi Harun Tekin'in transferi için Siyah-Beyazlı yönetime talepte bulunduğu ortaya çıktı.
Şenol Güneş’in Fabri'nin satılması halinde Bursaspor'dan eski öğrencisi Harun Tekin'in transferi için Siyah-Beyazlı yönetime talepte bulunduğu ortaya çıktı.
Güneş’in talebi üzerine Beşiktaş yönetimi de Yeşil-Beyazlılar’a Harun’a karşılık Vagner Love artı bir miktar para teklif etti. Ancak Bursa yönetimi Galatasaray’ın 29 yaşındaki oyuncu için önerdiği 2,5 milyon euroyu daha cazip buldu. Harun ise Muslera'nın arkasında yedek beklemek istemediği için düzenli olarak forma giyebileceği Beşiktaş’a sıcak bakıyor. (Güneş)
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