Harun Tekin o anı anlattı: Hislerime güveniyorum"
Fenerbahçe'de penaltı kurtararak turun belki de kaderini belirleyen isim olan Harun Tekin, rövanşın zorlu geçeceğini söyledi.
Penaltı pozisyonundan bahseden Harun, "Çok önemli bir andı, kırılma anıydı. Hislerimi kullandım. Penaltılarda kendime güveniyordum. Top direkten döndükten sonra da topa sahip olmam çok iyi oldu ... Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum: 2-0 olsa çok daha büyük bir avantaj olacaktı. Önemli olan gol yemeden kazanmak. Taraftara teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte bize destek oluyorlar. Ligde kötü gidiyoruz. bunun için de çok üzgünüz. Önümüzde bir şans var Avrupa Ligi, burada başarılı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her şey bitmedi, sadece bir avantaj yakaladık. Orada çok zor bir maç olacak. İnşallah turu atlayıp geri döneriz." diye konuştu.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle