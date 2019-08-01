Harun Kavaklıdere: "Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHarun Kavaklıdere: "Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok"
GeriFutbol Harun Kavaklıdere: "Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
01.08.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Harun Kavaklıdere: "Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Harun Kavaklıdere: "Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok"

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Antalya ekibinin çalışmaları sürüyor. Yeni transfer Harun Kavaklıdere, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Bülent Korkmaz koordinesinde günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanan Antalyaspor'un yeni transferleri de antrenmanlarda ter döküyor. 

Antalyaspor'un TFF 2. Lig takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere, yeni sezonda ilk 11'de yer almak istiyor.

- "Bu sene çok farklı olacağına inanıyorum"

Harun Kavaklıdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de yer alan bir takıma transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "2. Lig'den Süper Lig'e gelmek çok onur verici. Bana güvenen insanları utandırmayacağıma söz veriyorum. İnşallah her şey güzel olur, sakatsız ve kazasız bir sezon geçiririm." diye konuştu.

Takımda güzel bir ortam olduğuna işaret eden Harun Kavaklıdere, "Burada çok güzel karşılandım. Her şey çok iyi gidiyor. Antrenmanlar verimli, hazırlık maçları güzel. Her şey mükemmel. Takım olarak da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu sene çok farklı olacağına inanıyorum. Şu anda benim açımdan hedef söylemek çok uygun olmaz. Ama elimizden geldiğince mücadele edeceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Harun Kavaklıdere: Türkiyede yenemeyeceğimiz takım yok

- "Türkiye'de altyapıya yeterince değer verilmiyor"

Türkiye'de altyapıya verilen öneme ve yetenekli genç futbolcuların üst liglerde yer bulamaması konusuna değinen Harun, şöyle devam etti:

"Altyapım Turgutluspor. Türkiye'de altyapıya yeterince değer verilmiyor. Hele hele alt liglerde daha zor tutunmak. Aslında alt liglerde oynamak da çok zor. Türkiye'de çok iyi altyapı olduğunu düşünmüyorum. Avrupa gibi değil Türkiye. Çok iyi oyuncular elbette çıkıyor ama bence sayısı az bunun. Bu sayının daha çok olması gerekiyor."

Harun Kavaklıdere, üst liglerde genç Türk futbolcuların oynamamasının her zaman yabancı kontenjanına bağlandığını ancak bunun doğru olmadığını belirterek, "Bunun nedeni yabancı futbolcu sayısı değil. Genç futbolcuların çok çalışması, ekstra antrenmanlar yaparak kendilerine bakması lazım. Yoksa olacağına inanıyorum. Kesinlikle çalışınca her şey çok daha güzel oluyor. Bence bu konuda yabancı sınırlamasına gerek yok." diye konuştu.

Yeni sezona ilişkin değerlendirmede bulunan genç oyuncu, "Bence artık Anadolu takımları 4 büyükler başta olmak üzere tüm takımları yenecek kapasitede. Yenemeyeceğimiz takım yok Türkiye'de. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray olsun, artık herkes birbirlerini yenebiliyor. Ligde 4 büyükler farkı elbette var. Ama her takım her takımı yenebilir. Bursaspor bunun en büyük örneği. Olmayacak şey değil. Anadolu takımları başarı yakalayabilir." ifadelerini kullandı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Harun Kavaklıdere: "Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok"
Medipol Başakşehir'in kombine videosu yine güldürdü
Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Cenk Renda: Anadolu Efes'i yenerek sezona başlamak istiyoruz