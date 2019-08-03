Harry Maguire 87.5 milyon euroya Manchester United'ta
Premier Lig devi Manchester United, Harry Maguire’ın transferi için Leicester City ile anlaşma sağladı.
Efkan Bucak / Spor Arena
Manchester United, stoper Harry Maguire’ın transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı. Kulüpler 80 milyon sterline (87.5 milyon Euro) anlaşırken bu, bir savunma oyuncusuna ödenen en yüksek bedel olarak tarihe geçti.
İngiltere Milli Takımı’nda da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni kulübüne katılacak.
Maguire, Crystal Palace’tan Aaron Wan-Bissaka ve Swansea’den Daniel James’la beraber United’ın bu yaz üçüncü transferi oldu. Tecrübeli oyuncu 2017’de Hull City’den geldiği Leicester’la 69 lig maçına çıktı.
Eski dünyanın en pahalı savunma oyuncusu rekoru, Ocak 2019’da Southampton’dan Liverpool’a 75 milyon Euro’ya giden Virgil van Dijk’e aitti.
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