Harry Maguire 6+1 yıllığına Manchester United'ta
Manchester United, Leicester City'den Harry Maguire ile 6+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Manchester United, Leicester City'den Harry Maguire ile 6+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Oyuncu açıklamasında, "Leicester taraftarına destekleri için teşekkür ederim. Manchester United fırsatını kaçıramazdım. Çok heyecanlıyım, oynamak için sabırsızım" ifadelerini kullandı.
Kulüpler 80 milyon sterline (87.5 milyon Euro) anlaşırken bu, bir savunma oyuncusuna ödenen en yüksek bedel olarak tarihe geçti.
İngiltere Milli Takımı’nda da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, Crystal Palace’tan Aaron Wan-Bissaka ve Swansea’den Daniel James’la beraber United’ın bu yaz üçüncü transferi oldu.
Tecrübeli oyuncu 2017’de Hull City’den geldiği Leicester’la 69 lig maçına çıktı. Eski dünyanın en pahalı savunma oyuncusu rekoru, Ocak 2019’da Southampton’dan Liverpool’a 75 milyon Euro’ya giden Virgil van Dijk’e aitti.
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