Harry Kewell şoke oldu! Maçı durduran olay

Yeovil Town ile Crawley Town'ın kozlarını paylaştığı maçta daha önce görülmemiş bir durum yaşandı.

Mücadelenin 80. dakikasında Yeovil Town takımının Huish Park Stadyumu'nda üzerinde uçan bir drone tespit edilince maçın hakemi Brett Huxtable, oyunu durdurdu. Maç 10 dakikalık aradan sonra devam ederken 90+8’de konuk ekip golü buldu ve sahadan galip ayrıldı.

Crawley Town’ın menajeri Galatasaray'ın eski futbolcu Harry Kewell ise olay hakkında, 'Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Ancak sanırım drone bana yaradı. Oyuncularımı bir araya toplayıp onlarla konuşma imkanı buldum. Sahaya döndüğümüzde futbol oynamaya yeniden başladık, birkaç şans bulduk ve golü attık' dedi. Ev sahibi takım müsabakanın ardından olayla ilgili bir açıklama yaparken Avon and Somerset Polisi ile olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.