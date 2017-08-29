Harry Kane'in Ağustos laneti!

Geçen iki sezonda Premier Lig'de gol kralı olarak Gloden Boot'un sahibi olan Tottenham'lı golcü, bu ünvanının yanı sıra Ağustos'ta hiç ağları sarsamamış olması ile dikkat çekiyor.
İngiliz oyuncu Ağustos aylarında 13 Premier Lig maçında 898 dakika görev aldı.
Bu maçlarda rakip kaleye 44 şut atmış olmasına rağmen Kane, golle buluşamadı.
Attığı 44 şuttan ise sadece 10'u kaleyi bulabildi.
İngiliz oyuncu kariyeri boyunca Ağustos ayında golle buluşamadı.
Kane, Ağustos ayı dışında her ay en az 3 gol attı.