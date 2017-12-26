Harry Kane tarihe geçti!

Tottenham Hotspur'un yıldız golcüsü Harry Kane, Southampton karşısında attığı iki golle Premier Lig tarihine geçmeyi başardı. 22 ve 39. dakikalarda rakip ağları sarsarak gol sayısını 38'e yükselten Kane, böylece Premier Lig'de bir yılda en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.

Bir önceki rekor ise 36 golle Alan Shearer'da bulunuyordu.

Ayrıca Kane, toplamda da 55 gole ulaşarak Messi'yi solladı ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla skor üreten oyuncu oldu.

Harry Kane kimdir?

İngiliz millî futbolcu Harry Kane, 28 Temmuz 1993’de doğdu. Kim ve Pat Kane çiftinin çocuğudur. Charlie adında bir erkek kardeşi vardır. Chingford'da büyüdü ve orada okuduKane, çeşitli kulüplerin altyapısında oynadı. 2001 yılında ilk kez Ridgeway Rovers takımının alt yapısında top koşturdu. 1 yıl sonra Arsenal tarafından keşfedildi ve takıma alındı. Arsenal'in son şampiyonluğunda sevinenler arasında, genç takımda o da vardı fakat burada fazla duramadı. Bir yıl sonra eski takımı Ridgeway Rovers takımına geri döndü ve iki yılda burada top koşturdu. Harry Kane, 2004 yılında Watford takımına transfer oldu. 5 yıl boyunca bu takımın formasını terletti ve kariyerinin değişeceği Tottenham Hotspur'a 2009 yılında transfer oldu