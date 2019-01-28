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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
28.01.2019 - 00:41, Son Güncelleme:

Harris Bahçeşehir'i galibiyete uçurdu

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Harris Bahçeşehir'i galibiyete uçurdu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 80-70 yendi.

Maçın ilk dakikaları iki takımın da karşılıklı sayıları ile geçilirken, Rautins ve Dj White ile etkili olan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 24-14 önde geçti.

İkinci çeyreğe Hagins ile Carter'ın etkili oyunuyla başlayan ev sahibi Afyon Belediyespor, oyunu dengelemeye çalışsa da Bahçeşehir Koleji devreye 41-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de konuk ekip üstünlüğünü korudu. Rakibine 16 sayı fark atan Bahçeşehir Koleji üçüncü çeyreği de 63-47 üstün tamamladı.

Afyon Belediyespor'un son çeyrekteki çabaları da sonucu değiştirmeye yetmedi. Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor'u 10 sayı farkla 80-70 yenmeyi başardı.

Maçın en skorer ismi, Bahçeşehir Koleji'nden 25 sayı atan Manny Harris oldu. Bahçeşehir Koleji'nde Rautins ve Dj White 16'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Afyon Belediyespor'da ise Hagins'in 24 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Sinem Tetik

Afyon Belediyespor: Zelionis 9, Hagins 24, Altan Erol 10, Calloway 2, Cevher Özer 1, Oğulcan Baykan 3, Serkan Menteşe 5, Carter 13, Dorukhan Engindeniz
3

Bahçeşehir Koleji: Rautins 16, Dj White 16, Harris 25, Slaughter 5, Emir Preldzic 4, Can Altıntığ 2, Hadi Özdemir 1, Colom 11

1. Periyot: 14-24

Devre: 33-41

3. Periyot: 47-63

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