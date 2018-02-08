Harika çocuk İsak'ı, Barca'nın elinden Benfica kaptı!
Bir süredir Barcelona altyapısıyla antrenmanlara çıkan Türk asıllı İsveçli oyuncu İsak Vural, Benfica Ile anlaştı.
Henüz 12 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle göz dolduran İsak'ın Katalan ekibine transferinin gerçekleşmemesincle FİFA'nın genç oyuncu transferini nedeniyle Barcelona'ya uyguladığı yaptırımların etkili olduğu belirtildi.
Kariyerine İsveç takımı Hammarby'de başlayan ve Fenerbahçe taraftarı olan İsak'ın Benfica'daki gelişimi ve milli takım tercihini İsveç'ten mi yoksa Türkiye'den mi yana kullanacağı ise şimdilik merak konusu.
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