"Harika bir sezon için hazırım"
Galatasaray’ın yeni transferi Ryan Babel, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.
Ağzına ‘photoshop’ ile aslan dişleri monte eden Hollandalı, “Benim için sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım” diye yazdı.
G.Saray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Babel, “Kişisel olarak iyi bir sezon geçirdim. Gelmiş geçmiş en iyi sezonun değildi ama çok yakındı. Performansımla insanları kesinlikle şaşırttım. Onlara yanıldıklarını kanıtladım.
Büyük olaylardan birisi benim İngiltere’ye dönmemdi. Benim yaşımda bu nadir olan bir şey. İnsanlar dönüşümün büyük bir risk ve hata olduğunu düşündü. Onlara yanıldıklarını kanıtladım” dedi.
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