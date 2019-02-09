Harden'ın serisi bitene kadar Genel Menajer de sakal bırakıyor!
NBA’in sayı makinesi James Harden (The Beard - Sakal), Houston Rockets’ın yöneticisi Daryl Morey’ye imajını değiştirmesi için ilham verdi. Tavsiyeleriyle değil, sayılarıyla!
Houston Rockets GM’i Daryl Morey son dönemde sakal bırakıyor ve görüntüsünün değişmesi de tesadüf değil. Morey, MVP adayı James Harden'ın 30 sayı serisini bitirene kadar sakalını uzatmaya devam edeceğini söyledi.
Harden yaklaşık 2 aydır oynadığı her maçta 30 sayı ya da üstünde attı.
13 Aralık’ta Los Angeles Lakers‘a 50 sayı atarak seriye başlayan Harden tam 28 maçtır 30’un üstüne çıkmaya devam ediyor.
Sakal’ın bu seriyi sezon sonuna kadar sürdürmesi kimseyi şaşırtmaz. Playoff’larda rotasyon daraldığında da Harden’ın kullandığı toplar artacaktır. Dolayısıyla Morey yakın zamanda “sinek kaydı” olacakmış gibi gözükmüyor.
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