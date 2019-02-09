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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: Eurohoops / Foto: AP
09.02.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Harden'ın serisi bitene kadar Genel Menajer de sakal bırakıyor!

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Harden'ın serisi bitene kadar Genel Menajer de sakal bırakıyor!

NBA’in sayı makinesi James Harden (The Beard - Sakal), Houston Rockets’ın yöneticisi Daryl Morey’ye imajını değiştirmesi için ilham verdi. Tavsiyeleriyle değil, sayılarıyla!

Houston Rockets GM’i Daryl Morey son dönemde sakal bırakıyor ve görüntüsünün değişmesi de tesadüf değil. Morey, MVP adayı James Harden'ın 30 sayı serisini bitirene kadar sakalını uzatmaya devam edeceğini söyledi.

Harden yaklaşık 2 aydır oynadığı her maçta 30 sayı ya da üstünde attı.

13 Aralık’ta Los Angeles Lakers‘a 50 sayı atarak seriye başlayan Harden tam 28 maçtır 30’un üstüne çıkmaya devam ediyor.

Sakal’ın bu seriyi sezon sonuna kadar sürdürmesi kimseyi şaşırtmaz. Playoff’larda rotasyon daraldığında da Harden’ın kullandığı toplar artacaktır. Dolayısıyla Morey yakın zamanda “sinek kaydı” olacakmış gibi gözükmüyor.

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Hardenın serisi bitene kadar Genel Menajer de sakal bırakıyor

James Harden'lı Houston, bu gece Oklahoma ile oynuyor.

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