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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
01.01.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Harden'dan Rockets'a yeni yıl hediyesi!

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Harden'dan Rockets'a yeni yıl hediyesi!

Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın üstün performansının yardımıyla, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 113-101 yendi.

Sezonun 21. galibiyetini elde eden Rockets'ta all-star Harden 43 sayı, 13 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Clint Capela 19 sayı ve 13 ribaunt, Gerald Green 18, Danuel House ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 18'de eşitlenen Grizzlies'ta Kyle Anderson 20, Mike Conley 19, JaMychal Green 17 sayı, Marc Gasol da 14 sayı ve 12 ribauntla oynadı.

WARRIORS FARKLI KAZANDI!

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde son şampiyon Warriors, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Phoenix Suns'ı 132-109 yenerek, sezonun 25. galibiyetine ulaştı.

Warriors'ta all-star oyunculardan Stephen Curry 34 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Kevin Durant 25 sayı, Klay Thompson ise 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bu sezon 29. kez kaybederek konferansında son sırada kalmaya devam eden Suns'ta, DeAndre Ayton 25 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, T. J. Warren 24, Devin Booker 20 sayılık performans sergiledi.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 116-108
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 125-100
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 113-101
San Antonio Spurs-Boston Celtics: 120-111
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 123-114
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 122-102
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 109-132 

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