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Hapoel Bank Yahav: 83 - 72 Teksüt Bandırma
Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Hapoel Bank Yahav'a 83-72 mağlup oldu.
Kudüs'teki Pais Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-37 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği de 60-56 galip bitiren İsrail ekibi mücadeleyi 83-72 kazandı.
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