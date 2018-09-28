Hapimag Maratonu için geri sayım başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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28.09.2018 - 16:53, Son Güncelleme:

Hapimag Maratonu için geri sayım başladı

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Hapimag Maratonu için geri sayım başladı

Türkiye’nin en büyük yüzme yarışı olan 9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu sene Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da 2 bin sporcuyu ağırlıyor.

 27 Eylül’de başlayan şampiyona 30 Eylül’de sona erecek. Şampiyona heyecanı, 29 Eylül’de Hapimag Sea Garden Resort Bodrum sponsorluğunda düzenlenecek 10 kilometrelik Hapimag Maratonu ile tavan yapacak. Maraton’da Güney Afrikalı yüzücü ve yan flüt virtüözü Carina Bruwer de yarışacak.

Ege Bölgesi’nin kapasite olarak en büyük turizm tesislerinden biri olan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, konuklarına yaşattığı unutulmaz tatil deneyiminin yanı sıra spora ve sporcuya verdiği destek ile de adından söz ettiriyor. Yalıçiftlik’te, 191 dönüm arazi üzerine kurulu olan tesis bu vizyonu ile 9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Denize, doğaya ve yüzme sporuna bağlı her yaştan insanın katılabildiği şampiyona 30 Eylül tarihine kadar Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un masmavi koylarında devam ediyor.

10 kilometrelik Hapimag Maratonu
En önemli ayağı 10 kilometrelik Hapimag Maratonu olan şampiyona, yalnızca Türkiye’de değil, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında da en kapsamlı yüzme yarışması olarak dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 40 ülkeden 12 binin üzerinde sporcunun katıldığı Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu sene de 2 bin sporcuyu bir araya getirdi. Bu sporcular arasında 10 kilometrelik Hapimag Maratonu’nda yarışacak olan Güney Afrikalı yüzücü ve yan flüt virtüözü Carina Bruwer de yer alıyor.

Su sporlarının merkezi
Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Hapimag Resort Sea Garden Bodrum’un su sporları merkezi, olimpik ölçü ve yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası çapta yarışmaların düzenlendiği yegâne otel olarak dikkat çekiyor. IWWF (International Waterski & Wakeboard Federation) onaylı "Homologated Mono Ski Slalom Parkuru"nu profesyonellerin hizmetine hazır tutan Sea Garden Bodrum, uzman eğitmenleri ile dalış, su kayağı ve yelken derslerinin yanı sıra katamaran dersleri ile misafirlere unutulmaz deneyimler yaşatılıyor.

 

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